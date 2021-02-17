Под Тулой фура выдавила легковушку с трассы в кучу снега на обочине

Читатель прислал в редакцию Myslo видео с моментом автоаварии, которая произошла 15 февраля этого года. На кадрах видно, как со стороны трассы М-4 «Дон» на новое направление автодороги Тула – Новомосковск выезжает фура. Водитель большегруза либо не заметил ВАЗ, либо решил, что его пропустят.

В результате столкновения фура выдавила с дороги отечественную легковушку в кучу снега на обочине. По предварительной информации, в результате автоаварии обошлось без пострадавших.