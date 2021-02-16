За неделю более 7400 жителей Тульской области подхватили ОРВИ

Фото: school32.centerstart.ru.

С 8 по 14 февраля в Тульской области зарегистрировано 7463 случая заболевания ОРВИ – это ниже порога на 8% и практически на уровне предыдущей недели. Больше половины заболевших (3936) – жители Тулы.

На 17,8% превышен порог заболеваемости среди взрослых, в других возрастных группах он находится в пределах нормы. Сохраняется циркуляция вирусов негриппозной этиологии. Ситуацию контролируют специалисты регионального управления Роспотребнадзора.