Юбилей СберБанк Онлайн — 10 лет для клиентов!

Из всех приложений в России по ежемесячной посещаемости СберБанк Онлайн обгоняют только соцмедиа WhatsApp и Instagram (по данным App Annie за 2020 год).

В 2011 году в приложении СберБанк Онлайн для iPad клиенты впервые смогли в один клик увидеть все свои балансы и совершить простейшие операции самостоятельно в любой точке мира. А спустя еще год появились версии приложения для мобильных телефонов.

Все 10 лет СберБанк Онлайн постоянно развивался, не только соответствуя последним трендам, но часто опережая и задавая их на отечественном рынке. Подробному рассказу об эволюции СберБанк Онлайн на фоне развития технологий во всем мире посвящен специальный материал на Лента.ру.

Аудитория приложения тоже взрослеет. Если в 2015 году клиенты старше 50 лет составляли 8% аудитории, то сегодня — уже 25%. Самыми активными клиентами приложения неизменно остаются люди в возрасте 20-39 лет — 46% клиентов. А самыми распространенными операциями — перевод с карты на карту между физическими лицами и оплата услуг. Тем временем в приложении уже доступно 70% всех продуктов банка.

Кроме стандартных банковских услуг в приложении постоянно появляются новые инновационные сервисы. Например, в прошлом году в СберБанк Онлайн появилось семейство виртуальных ассистентов, а уже в этом году количество ежедневных задач, которые можно будет решить в приложении голосом, сильно увеличится. В приложении есть свой мессенджер — «Диалоги». В нем можно, например, организовывать групповые сборы и отправлять вместе с денежным переводом анимированные и звуковые открытки.

В ближайшие несколько месяцев в СберБанк Онлайн появятся новые продукты и сервисы, которые помогут сделать ежедневное общение клиентов с банком еще удобнее. Над этим сегодня работает около 200 agile-команд по всей России.