Ребенок упал в канализационный колодец: под суд пойдет коммунальщик

Кадр из видео. Группа «Узловая Не Слухи».

Узловский межрайонный прокурор Тульской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Узловчанин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В ходе предварительного расследования установлено следующее. В период с 30 апреля по 21 октября 2020 года главный инженер организации, обслуживающей системы водоотведения на территории Узловой, не заменил дефектную металлическую крышку люка канализационного колодца в квартале 50 лет Октября. В результате утром 21 октября 2020 года 9-летняя девочка по пути в школу наступила на крышку люка и провалилась в колодец. Ребенок получил телесные повреждения.

Уголовное дело направлено в Узловский городской суд Тульской области для рассмотрения по существу.