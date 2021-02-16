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Ребенок упал в канализационный колодец: под суд пойдет коммунальщик
Кадр из видео. Группа «Узловая Не Слухи».

Ребенок упал в канализационный колодец: под суд пойдет коммунальщик

Дело по обвинению 36-летнего главного инженера обслуживающей организации передано в суд.

Узловский межрайонный прокурор Тульской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Узловчанин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
 
В ходе предварительного расследования установлено следующее. В период с 30 апреля по 21 октября 2020 года главный инженер организации, обслуживающей системы водоотведения на территории Узловой, не заменил дефектную металлическую крышку люка канализационного колодца в квартале 50 лет Октября. В результате утром 21 октября 2020 года 9-летняя девочка по пути в школу наступила на крышку люка и провалилась в колодец. Ребенок получил телесные повреждения.
 
Уголовное дело направлено в Узловский городской суд Тульской области для рассмотрения по существу.
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