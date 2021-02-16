Официально: руководитель тульского морга освобожден от исполнения обязанностей

Фото из архива Myslo.

Региональный минздрав официально подтвердил уход Дениса Желткова с поста руководителя тульского Бюро СМЭ:

«15 февраля 2021 года на основании личного заявления Д. А. Желтков освобожден от исполнения обязанностей начальника ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Обязанности начальника исполняет С. В. Филин».

В начале февраля были опубликованы фотографии из тульского морга с трупами, сваленными прямо на полу. Минздрав назвал подобную ситуацию недопустимой и отметил, что виновные будут привлечены к ответственности.

Об аналогичном скандале в тульском Бюро СМЭ мы писали здесь. После этого работой морга заинтересовались сотрудники Генпрокуратуры России.