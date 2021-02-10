В Туле Skoda врезалась в трактор и Volkswagen, а затем в нее влетел грузовик

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

В результате автоаварии пострадал один человек.

Утром 10 февраля на 182-м километре автодороги М-2 «Крым», неподалеку от Барсуков, произошло ДТП. По имеющейся на данный момент информации, сначала следовавший в сторону Орла автомобиль Skoda Rapid совершил попутное столкновение с трактором JCB 3CXSM. После удара легковушка вылетела на встречку и там врезалась в Volkswagen Passat. Несмотря на серьезные повреждения автомобилей, в результате происшествия обошлось без серьезно пострадавших.

«Пострадал 53-летний водитель Skoda, который получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен», – сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Через некоторое время в Skoda Rapid врезался грузовой автомобиль, водитель которого, видимо, засмотрелся на последствия автоаварии.