В 2021 году в Туле отремонтируют трамвайное кольцо на Красном Перекопе

Об этом сообщили в администрации Тулы. Но с оговоркой: при соответствии погодных условий нормативным требованиям. В прошлом году они были несоответствующие.

В редакцию Myslo обратились жители домов, расположенных рядом с трамвайным кольцом на Красном Перекопе. Они рассказали, что в феврале прошлого года администрация города им сообщила, что в течение строительного сезона будет проведен ремонт трамвайных путей:

«За счет средств бюджета города Тулы в 2020 году планируется провести работы по переустройству покрытия трамвайных путей на участке от пересечения ул. Кауля и ул. Перекопской до ул. Михеева. Мероприятия включают в себя асфальтирование вышеуказанного участка и вывод общественного транспорта на ул. Михеева, минуя ул. Кауля от пересечения ее с ул. Перекопской до ул. Тимирязева. Данное изменение маршрутной сети позволит совместить автобусную и трамвайную остановки в одном месте. Указанные мероприятия запланировано выполнить в срок до 1 октября 2020 года».

Однако работы не были проведены, в связи с чем в ноябре жители попросили администрацию объяснить, почему работы так и не начались. Ответ был следующий:

«В связи с несоответствием погодных условий требованиям нормативных документов, регламентирующих производство асфальтовых работ, мероприятия по асфальтированию ул. Кауля на участке от ул. Михеева до ул. Перекопской будут рассмотрены при перспективном планировании работ на последующие годы.

Вопрос организации остановочных пунктов будет рассмотрен при условии проведения вышеназванных работ».

К слову сказать, в 2020 году в плане на ремонт значилось порядка 278 км по всей Тульской области, велось строительство крупного дорожного объекта – Восточного обвода и ремонт трамвайных путей на ул. Энгельса. Во всех случаях погодные условия были вполне себе соответствующие и на качестве объектов не сказались.

Myslo со своей стороны попросил администрацию пояснить, почему ремонт не был проведен и когда стоит его ждать. Ответ содержал всё ту же информацию о погодных условиях, что ранее получили жители. Также уточняется:

«Мероприятия по асфальтированию ул. Кауля на участке от ул. Михеева до ул. Перекопской запланировано выполнить с наступлением строительного сезона. Также в грядущем строительном сезоне по просьбе жителей запланировано обустроить два остановочных пункта по ул. Михеева в районе дома № 8».

Остается надеяться, что в 2021 году погодные условия будут соответствовать нормативным требованиям и не помешают провести запланированные работы.