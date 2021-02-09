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Вместо больницы – торговый центр: в Узловой продают поликлинику
Фото: avito.ru.

Вместо больницы – торговый центр: в Узловой продают поликлинику

За полмиллиарда рублей можно приобрести здания общей площадью более 8000 квадратных метров с шестью лифтами и парковкой.

На одном из популярных сайтов объявлений появилась информация о продаже бывшего здания узловской поликлиники № 3, расположенной на ул. Чкалова. В качестве продавца указан Узловской машзавод.

Потенциальным покупателям предлагается больничный комплекс общей площадью 40 243 квадратных метра, основное строение медсанчасти с пристройкой и подвалом – 6727, 4 кв. м, пищеблок с подвалом и инфекционный корпус.

Здания и территорию можно использовать для размещения медцентра, клиники, торгового комплекса, объекта сферы услуг, общепита, офиса, банка, клуба. Здания построены в 1984 году, имеются шесть лифтов и все необходимые коммуникации, сделан капремонт. Оборудованы пять входов и парковка. За всё это продавец хочет 550 млн рублей.

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сегодня, в 08:22 −8
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Тульская областьУзловая

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