Вместо больницы – торговый центр: в Узловой продают поликлинику

Фото: avito.ru.

За полмиллиарда рублей можно приобрести здания общей площадью более 8000 квадратных метров с шестью лифтами и парковкой.

На одном из популярных сайтов объявлений появилась информация о продаже бывшего здания узловской поликлиники № 3, расположенной на ул. Чкалова. В качестве продавца указан Узловской машзавод.

Потенциальным покупателям предлагается больничный комплекс общей площадью 40 243 квадратных метра, основное строение медсанчасти с пристройкой и подвалом – 6727, 4 кв. м, пищеблок с подвалом и инфекционный корпус.

Здания и территорию можно использовать для размещения медцентра, клиники, торгового комплекса, объекта сферы услуг, общепита, офиса, банка, клуба. Здания построены в 1984 году, имеются шесть лифтов и все необходимые коммуникации, сделан капремонт. Оборудованы пять входов и парковка. За всё это продавец хочет 550 млн рублей.