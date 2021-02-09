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Два ФОКа в Туле построят к концу сентября
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Два ФОКа в Туле построят к концу сентября

Спортивные комплексы появятся в Зареченском и Пролетарском районах города.

9 февраля губернатор Алексей Дюмин посетил строящиеся в Туле физкультурно-оздоровительные комплексы.

За счет внебюджетных средств на улице Луначарского возводят один из крупнейших ФОКов в регионе. В трехэтажном здании разместят бассейн, игровой, тренажерный и универсальные залы. Комплекс сможет принять более тысячи человек в сутки.

- Одна из задач правительства Тульской области – обеспечить жителям региона максимум возможностей для занятий физкультурой и спортом, – подчеркнул глава региона.

Алексей Дюмин поблагодарил социальных партнеров, которые находятся за пределами региона, и оказывают поддержку в создании таких масштабных востребованных и долгожданных для Тульской области проектов.

Глава региона поручил министру строительства Константину Лопухову при необходимости оказывать застройщику содействие в решении возникающих в ходе работ вопросов.

Еще один физкультурно-оздоровительный комплекс, который также строится за счет средств социальных партнеров, появится в Пролетарском округе на улице Р. Зорге. В двухэтажном ФОКе, помимо универсального игрового зала, разместятся залы для занятий спортивной борьбой, тяжелой атлетикой и пауэрлифтингом. Планируется оборудовать залы для хореографии и настольного тенниса.

По словам первого заместителя главы администрации Тулы Юрия Тимонина, при создании комплексов учтены пожелания жителей и представителей спортивного сообщества.



Завершить строительство обоих ФОКов планируется до 1 сентября. Алексей Дюмин поручил Юрию Тимонину, не дожидаясь сдачи объектов, проработать вопросы их кадрового и материально-технического обеспечения.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:45 +2
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