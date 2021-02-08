Рекорд недели: как водители гоняли по Туле по ночам

«Рекордным» стал участок на ул. Пролетарской от перекрестка с ул. Чапаева до Демидовской плотины.

126 км/ч – максимальная скорость, зафиксированная на дорогах Тулы за минувшую неделю. Об этом сообщает ситуационный информационно-аналитический центр «Компас».

Отмечается, что автомобиль со скоростью 126 км/ч пролетел в 00.50 по ул. Пролетарской от перекрестка с ул. Чапаева до Демидовской плотины 3 февраля. Это в четыре раза больше, чем средняя скорость автомобильного потока по городу с 1 по 7 февраля, – 24,3 км/ч.

В целом же за неделю было зафиксировано три нарушения скоростного режима.