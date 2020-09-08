Масштабное отключение воды в Ясногорске: на директора водоканала завели дело

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В городе не было водоснабжения 46 часов.

Прокуратура провела проверку по факту отключения воды в Ясногорске. Напомним, из-за плановых и аварийных работ «Ясногорский водоканал» в августе 2020 года отключил водоснабжение в 1220 жилых домах.

- Суммарный перерыв в оказании услуг водоснабжения составил более 46 часов вместо разрешенных восьми, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Для предотвращения повторного нарушения закона прокурор района внес главе администрации МО Ясногорский район и директору МУП «Ясногорский водоканал» представления.

Также прокурор района возбудил в отношении директора унитарного предприятия и юрлица дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.23 КоАП РФ (нарушения нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами), которые направлены для рассмотрения в Государственную жилищную инспекцию Тульской области.