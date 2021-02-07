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Туляки за сутки отдали мошенникам почти 1 млн рублей

Туляки за сутки отдали мошенникам почти 1 млн рублей

Как показывает практика, часто потерпевшие знают о способах совершения мошенничеств, и всё равно попадаются на уловки злоумышленников.

На территории региона продолжают совершаться преступления, в которых с банковских карт граждан похищаются сбережения. За минувшие сутки у восьми граждан злоумышленниками были похищены более 915 тысяч рублей. 

Полиция Тульской области напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Следует запомнить, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах. Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые Интернет-сайты, не оставляете предоплату за товар приобретаемый через сайты объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:18 +2
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