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Заброшенный бассейн в Федоровке станет арт-резиденцией
Фото из архива Myslo.

Заброшенный бассейн в Федоровке станет арт-резиденцией

Туляки давно облюбовали эту площадку как яркую фотолокацию, теперь там будут проводить творческие встречи.

Заброшенный бассейн в Федоровке станет местом для проведения мастер-классов и творческих встреч. Об этом рассказала председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина во время презентации проектов для инвесторов в Октаве.

Площадка находится в 30 километрах от Кондуков и всего в 6 километрах от трассы М-4. Объект выглядит как большой купол из венецианского стекла и уже приобрел популярность у молодежи как модная фотолокация.

- Эта площадка идеально подойдет для создания арт-резиденции, проведения мастер-классов и творческих встреч молодых художников, работающих в жанре ленд-арт, архитекторов и поэтов, - подчеркнула председатель комитета.

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