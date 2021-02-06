Сотрудники ГИБДД провели в Туле рейд «Тонировка»

На территории областного центра, сотрудниками ОГИБДД УМВД России по городу Туле, проведено профилактическое мероприятие «Тонировка». В темное время суток, а особенно в зимний период, при плохих погодных условиях, тонированные стекла автомобиля значительно ухудшают видимость для водителя, что может стать причиной ДТП.

В ходе работы инспекторы ГИБДД проверили более 150 транспортных средств и выявили 19 нарушителей. На них составили протоколы по ч. 3.1 ст.12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств).