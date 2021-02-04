В Центральной России ударят аномальные морозы

Начало последнего зимнего месяца в центре европейской территории выдалось морозным, и похолодания продолжатся. К началу следующей недели ночные температуры больше будут напоминать январские. Как рассказала « Российской газете » заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людимила Паршина, виной всему — холод, скопившейся в тыловой части южного циклона.

На Русской равнине уже началось арктическое вторжение. Так, к вечеру в Москве ожидаются метель и снегопад. Непогода накроет и Тульскую область.

К выходным в некоторых регионах Центральной России похолодает до -26° С. В. Тульской области в субботу и воскресенье днем ожидается до -16°С, ночью — до -20°С.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе стужа усилится.