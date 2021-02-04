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В Центральной России ударят аномальные морозы

В Центральной России ударят аномальные морозы

Синоптики предупреждают: началось арктическое вторжение.

Начало последнего зимнего месяца в центре европейской территории выдалось морозным, и похолодания продолжатся. К началу следующей недели ночные температуры больше будут напоминать январские. Как рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людимила Паршина, виной всему — холод, скопившейся в тыловой части южного циклона.
 
На Русской равнине уже началось арктическое вторжение. Так, к вечеру в Москве ожидаются метель и снегопад. Непогода накроет и Тульскую область.
 
К выходным в некоторых регионах Центральной России похолодает до -26°С. В. Тульской области в субботу и воскресенье днем ожидается до -16°С, ночью — до -20°С.
 
 
По прогнозам синоптиков, на следующей неделе стужа усилится.
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 09:19 +5
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