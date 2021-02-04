В Туле осудят двух адвокатов, взявших у москвича миллион рублей на взятку

Елена Г. и Сергей М. пообещали москвичу, что решат вопрос о мере пресечения для его отца – Валерия Гринцова (он обвиняется в незаконном предпринимательстве).

Кроме адвокатов в преступной схеме был задействован гендиректор одной из юридических организаций – Сергей К. Обвиняемым вменяют мошенничество в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в сентябре 2019 года мужчины получили миллион рублей от жителя Москвы якобы для передачи в качестве взятки сотруднику следственного подразделения УФСБ России по Тульской области. За эту сумму мошенники обещали решить вопрос с избранием меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, отцу потерпевшего – Валерию Гринцову (Гринцов с 2016-го по 2019 год незаконно производил разработку природного месторождения в отсутствие лицензии, получив доход на сумму около 2 миллиардов рублей. Часть денежных средств, полученных от реализации добычи, он обналичил и распорядился ими по своему усмотрению. Уголовное дело в отношении мужчины расследуется до сих пор. – Прим. авт.). Получив деньги, обвиняемые не стали решать никаких вопросов и просто присвоили их себе.

Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в суд для рассмотрения по существу.