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В Донском школьник распылил девочке в лицо перцовый баллончик: 6 детей госпитализированы

В Донском школьник распылил девочке в лицо перцовый баллончик: 6 детей госпитализированы

У пострадавших химические ожоги глаз и гортани. Еще одному ребенку медицинская помощь была оказана на месте.

Инцидент случился 2 февраля в школе №11 микрорайона Комсомольский города Донского. На перемене 11-летний ученик поссорился с 13-летней девочкой и распылил ей в лицо перцовый баллончик. 

По информации Myslo, 140 детей были эвакуированы из школы. Пострадали семь детей, а также один из педагогов, входящий в состав руководства образовательного учреждения.

13-летняя девочка и пятеро учеников, находившихся в момент ЧП рядом, с химическим ожогом лица и гортани госпитализированы. Еще одному была оказана медицинская помощь на месте. На данный момент угрозы для жизни и здоровья уже нет. 

В отношении матери мальчика составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ – неисполнение родителями обязанностей.

Известно, что парень тайком взял перцовый баллончик у мамы, которая купила его на всякий случай, чтобы защищаться от собак.

Как рассказал глава администрации Донского Руслан Бутов, 11-летний мальчик ранее не отличатся агрессивным поведением и не состоял на учете в отделе ПДН. На данный момент ребенок временно переведен на домашнее обучение. 

В школе после инцидента проветрили помещения, работа образовательного учреждения продолжается в обычном режиме.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:19 +5
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перцовый баллончикшкола
Место
Тульская областьДонской

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