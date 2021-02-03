В Туле пьяного на УАЗ «Патриот» преследовали более 10 км: видео

Мужчину задержали в селе Высокое, где он не справился с управлением и съехал с дороги.

В ночь на воскресенье 31 января экипаж отдельного городского батальона ДПС ГИБДД нес службу на территории областного центра. Около 5.30 в районе Павшинского моста сотрудники заметили УАЗ «Патриот», траектория движения которого давала основания предполагать, что водитель может находиться в состоянии опьянения.

Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, но тот проигнорировал законное требование полицейских и продолжил движение.

Несколько экипажей ДПС преследовали УАЗ, неоднократно требуя водителя остановить транспортное средство. В итоге в селе Высокое, примерно через 12-13 км от места начала погони, водитель УАЗа не справился с управлением, съехал с дороги и был задержан.

Оказалось, что за рулем отечественного внедорожника находился пьяный 31-летний мужчина. На него составили 4 административных протокола: за пьяную езду, неостановку по требованию сотрудника полиции и за два проезда на красный сигнал светофора. УАЗ отправили на штрафстоянку.