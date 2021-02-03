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В Туле пьяного на УАЗ «Патриот» преследовали более 10 км: видео

В Туле пьяного на УАЗ «Патриот» преследовали более 10 км: видео

Мужчину задержали в селе Высокое, где он не справился с управлением и съехал с дороги.

В ночь на воскресенье 31 января экипаж отдельного городского батальона ДПС ГИБДД нес службу на территории областного центра. Около 5.30  в районе Павшинского моста сотрудники заметили УАЗ «Патриот», траектория движения которого давала основания предполагать, что водитель может находиться в состоянии опьянения.
 
Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, но тот проигнорировал законное требование полицейских и продолжил движение.
 
Несколько экипажей ДПС преследовали УАЗ, неоднократно требуя водителя остановить транспортное средство. В итоге в селе Высокое, примерно через 12-13 км от места начала погони, водитель УАЗа не справился с управлением, съехал с дороги и был задержан.
 
Оказалось, что за рулем отечественного внедорожника находился пьяный 31-летний мужчина. На него составили 4 административных протокола: за пьяную езду, неостановку по требованию сотрудника полиции и за два проезда на красный сигнал светофора. УАЗ отправили на штрафстоянку.
 

 

 

 
 
За первый месяц этого года сотрудниками тульской Госавтоинспекции выявлены 266 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. 141 привлекли к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), 102 по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). 
 
23 водителя ранее уже наказывались за подобные нарушения.
 
Для привлечения широкой общественности с активной жизненной позицией к борьбе за трезвость на региональных автодорогах, в Госавтоинспекции по Тульской области работает специальная горячая телефонная линия «Нетрезвый водитель».
 
Неравнодушные граждане могут по средствам телефонного звонка, либо через мобильное приложение (WhatsApp, Viber) сообщить о достоверных фактах управления транспортным средством в состоянии опьянения, с последующим принятием незамедлительных мер сотрудниками Госавтоинспекции по пресечению правонарушения.
 
Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38
Для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7-999-374-36-13

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:35 +8
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