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17-летний парень из Донского украл у подруги серьги и стащил деньги в компьютерном клубе

17-летний парень из Донского украл у подруги серьги и стащил деньги в компьютерном клубе

Теперь ему грозит срок за мошенничество и кражу.

Сотрудниками полиции в Новомосковске установлен подозреваемый в двух преступлениях.

В одном случае жертвой деяния стала 16-летняя местная жительница. Ее знакомый молодой человек неоднократно просил у нее денег в долг, но получал отказ. Тогда он придумал хитрый план: при следующей встрече попросил посмотреть у подруги серьги под предлогом, что заинтересовался украшениями и хочет изучить их повнимательнее. Девушка дала серьги и забыла, а когда пришла домой, то вспомнила про них, серьги были недешевые – ущерб составил 15 тысяч рублей.

Написала было другу, попросила вернуть, но тот стал ее убеждать, что не брал у нее ничего. Девушка рассказала о случившемся матери, и та обратилась в полицию. 

Полицейские выяснили местонахождение парня и забрали у него серьги. 17-летний житель Донского признался в обмане. В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.

Кроме того, сотрудники полиции изобличили того же молодого человека еще и в одной краже. По предварительным данным, он пришел поиграть в компьютерный клуб, увидел незапертый сейф с деньгами и стащил 5700 рублей. При изучении записей камер видеонаблюдения подозреваемого удалось изобличить в тайном хищении денежных средств. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.

В отделе МВД России по г. Новомосковску выясняют все детали происшествий.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:30 +4
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