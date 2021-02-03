Туляк Илья Ерофеев чудом выжил в ДТП: «После 12 дней комы я заново учился ходить и говорить»

Илья Ерофеев: «Не мог осознать, что всё то, что я прочитал в новостях, случилось со мной на самом деле. Машина превратилась в груду металла, а я чудом остался жив».

Он чудом выжил в страшном ДТП, нашел силы восстановиться и полностью изменил свое мировоззрение.

1 марта 2016 года Илья и его семья не забудут никогда. 23-летний молодой человек работал курьером, ехал на работу на своем Opel Astra, в Киреевском районе пошел на обгон. Попутная машина решила в тот момент свернуть направо. Илья вырулил на обочину, то же самое сделала и встречная «Газель». Столкновение. А дальше всё как в тумане.

– Последнее, что помню, как в конце февраля чистил машину от снега во дворе дома, – рассказывает Илья. – Потом открыл глаза в квартире у родителей. На улице была весна, зеленые деревья. Первое, что сказал: «Мама, дай мне ключи, я пойду домой». А потом осознал, что идти не могу. Прочитал новости о своей аварии, понял, что несколько месяцев стерлись из памяти. Там были 12 дней в коме, полтора месяца лечения в больнице. Но у меня осталась в памяти какая-то каша: непонятные люди, события, всё как во сне.

В аварии я пострадал один. Водитель «Газели» отделался синяками. У меня же была сломана ключица, проломлен череп, к тому же я был непристегнут, вылетел на пассажирское сиденье и сильно ударился виском.

Учился заново говорить, писать, ходить. Не принимал это. Бросал ходунки, ходил по стенкам в квартире.

Друзья улетучились. До аварии я был тусовщиком: бары, кальянные, клубы, танцы на барной стойке. У меня был автомобильный клуб, куча друзей. Толпа исчезла, когда со мной случилась беда. Раньше я всех веселил, много пил, был «вечным тамадой». Какой толк от такого человека после ДТП?

Рядом остались только родители, один друг и девушка, с которой познакомился незадолго до аварии. После ДТП документы остались зажаты в багажнике, а ее звонок был последним в телефоне. Ей позвонили, чтобы узнать, кто я. Она потом под- держивала меня, приходила домой. Я влюбился, сделал предложение. Она согласилась при условии, что научусь бегать. Это было стимулом. Свадьба так и не состоялась, но я восстановился почти полностью.

В первое время было жесткое отчаяние. Не скажу, что всерьез задумывался о суициде, но и желания жить не было. Казалось, всё вокруг сон. Каждый день надеялся, что проснусь нормальным. Но не получалось, поэтому пришлось работать над собой. Я подолгу ходил по лестнице вверх-вниз с 1 на 7 этаж, учился бегать в парке. Там встретил знакомого парня и пошел с ним в спортзал на Косой Горе. Зал был очень скромный, тренера не было, всё делал сам по советам и видео из интернета. Так увлекся, что появилась мечта открыть свой зал. Пошел за вторым высшим в ТГПУ им. Л. Н. Толстого, получил профессию тренера. Сейчас занимаюсь тяжелой атлетикой.

Авария кардинально меня изменила. Начал ценить время, больше не могу позволить себе тратить его в кальянной, лучше вложу эти часы в развитие, почитаю книгу. Стал ложиться спать до полуночи, раньше вставать. Сложнее схожусь с людьми, не называю каждого другом. А еще начал пристегиваться в машине, даже если отъезжаю на несколько метров от дома. Это может спасти жизнь. Осознавал бы это раньше, в той аварии отделался бы гораздо легче.

За четыре года восстановился почти полностью. Снова вожу машину и всё так же люблю адреналин. Но теперь делаю всё более осознанно. Сейчас я занимаюсь своим проектом в сфере спорта и работаю тренером. Занимаюсь в том числе с людьми с инвалидностью.

Я знаю, в жизни есть смысл. И хочу сказать это каждому, кто оказался в сложной ситуации. Восстановиться поможет только внутренний стержень. Если вы готовы бороться, всё получится. Не останавливайтесь!