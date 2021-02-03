«Я посвящаю строки этому городу, его центру, каждому метру...»: легенда русского рэпа в Туле
13 февраля на сцене клуба BACKSTAGE рэпер SLIMUS представит свой новый альбом «Тяжелый люкс», а также хиты за период творчества. Начало в 20.00.
Российский рэп-исполнитель, битмейкер и саунд-продюсер, бывший участник групп «Дымовая завеса» и Centr, сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла AzimutZvuk Вадим Мотылёв, он же SLIM, выступит в Туле с большим сольным концертом.
Вы можете купить билеты онлайн:
Другие статьи по темам
Событие