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«Я посвящаю строки этому городу, его центру, каждому метру...»: легенда русского рэпа в Туле

«Я посвящаю строки этому городу, его центру, каждому метру...»: легенда русского рэпа в Туле

13 февраля на сцене клуба BACKSTAGE рэпер SLIMUS представит свой новый альбом «Тяжелый люкс», а также хиты за период творчества. Начало в 20.00.

Российский рэп-исполнитель, битмейкер и саунд-продюсер, бывший участник групп «Дымовая завеса» и Centr, сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла AzimutZvuk Вадим Мотылёв, он же SLIM, выступит в Туле с большим сольным концертом.

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 16:20 0
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