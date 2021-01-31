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Более 600 женщин прошли обследование на новом маммографе

Более 600 женщин прошли обследование на новом маммографе

30 января в поликлинике областного онкодиспансера состоялся день открытых дверей.

50 жительниц Тулы и области получили консультацию врача онкогинеколога, сдали мазок на атипические клетки, а женщины старше 40 лет прошли исследование на новом маммографе.

Цифровая маммографическая система позволяет проводить комплексное исследование молочных желез. Аппарат обнаруживает новообразования размером от 3 мм и позволяет выявлять рак молочной железы в начале развития. При раннем обнаружении онкозаболевания лечение пациента проходит быстрее и эффективнее.

Маммограф был приобретен в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и начал работу в сентябре 2020 года. За это время обследование на нем прошли более 600 женщин.

К работе по профилактике рака присоединились волонтеры-медики. В день открытых дверей участники общественного движения раздавали памятки по раннему обнаружению онкозаболеваний.

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Событие
онкозаболеваниямаммограф
Место
Тульская область

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