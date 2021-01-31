Массовое задержание у ТЦ «Сарафан» в Туле попало на видео

По словам очевидцев, были задержаны не менее шести человек.

Читатель поделился с Myslo видео и фотографиями спецоперации, которая проходила 28 января 2021 года возле тульского ТЦ «Сарафан» на улице Путейской.

По словам очевидца, в середине дня продавцы торгового центра заметили, что у дверей «Сарафана» началось какое-то движение. Выйдя на улицу, они увидели, что полицейские задержали около 5−7 человек, положив всех лицом вниз. Сопротивления задержанные не оказывали.

- Похоже, что работал наркоконтроль, — заключил наш читатель.

По нашей информации, задержанные связаны с незаконным оборотом наркотиков. Среди них есть и туляки, и жители другого региона.

Myslo запросил комментарий пресс-службы УМВД по Тульской области. Подробная информация об этом появится в ближайшее время.

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