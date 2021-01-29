новости
новости
Регистрация
Советы любителям зимних катаний

Советы любителям зимних катаний

В этом году зима радует снежным покровом.

Как считают эксперты, сейчас покрытие горок и спусков сопоставимо с тем, что бывает только на горнолыжных курортах. Предлагаем воспользоваться случаем и обязательно съездить за город.

Если вопрос, что лучше — лыжи или сноуборд, не утихает и по сей день, то основные правила хорошего отдыха всегда неизменны. Мы составили краткий дайджест, который поможет при сборах.

Проверка места и маршрута. Как бы банально это ни звучало, но заранее узнайте информацию о том месте, куда вы собрались. Если речь идет о горнолыжном комплексе, то есть ли там ковид-ограничения, а если про обычные горки, то расчищены ли они. Помощником в этом станет мобильный интернет. А если он еще и стабильный, как, например, у Tele2, то процедура будет легкой и приятной.

Физическая подготовка. Перед поездкой лучше плотно подкрепиться и… не удивляйтесь, но подготовить лицо и руки. Чтобы не обветрилась кожа, используйте питательный крем, а в солнечные дни — лучше еще и с SPF-защитой от ожогов. Да-да, обгореть можно и зимой.

Провиант. Возьмите с собой в термосе чай с лимоном, сушки, конфеты или бутерброды. После активных видов спорта такой запас придется очень кстати. Не забудьте и про сменную одежду — носки, перчатки, шапки и обувь. Это избавит от необходимости возвращаться домой раньше времени, если, к примеру, промочите ноги или потеряете варежки.

Технологии. С этим уже не поспорить — соцсети стали нашим постоянным спутником. Чтобы делиться фото и видео с подписчиками, пригодится 4G-интернет. И очень важно, чтобы покрытие сети охватывало не только дорогу, но и лесные опушки, где порой и расположены самые красивые горки.

Так, с Tele2 вы будете на связи и в лесу, и на горнолыжном комплексе. В прошедшем году оператор усовершенствовал качество связи. В результате доступ к интернету обеспечен даже вдали от населенных пунктов и в местах отдыха жителей. А при публикации фото и видео клиентам Tele2 не придется расходовать трафик. На большинстве тарифов доступ к популярным соцсетям и мессенджерам бесплатен.

Техника безопасности. В завершение просим соблюдать правила безопасности. Не катайтесь на необорудованных и слишком крутых горках вне специальных комплексов. Не ступайте на лед в непроверенных местах и заранее сообщите близким точные координаты, куда вы собрались ехать. В особенности это важно делать, если вы отправляетесь в лес. При этом лучше заправить автомобиль до полного бака и на всякий случай взять с собой фонарь, лопату, буксировочный трос, спички, топорик и внешний аккумулятор для зарядки смартфона.

Желаем хорошего отдыха! И ждем позитивные фото в соцсетях.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 15:24 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Tele2оператор связи Теле2зимний отдых

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Рейд ГИБДД: тульских водителей ждут массовые проверки
Рейд ГИБДД: тульских водителей ждут массовые проверки
Афера на 130 млн рублей: задержаны основатели кооперативов «Главсберстрой» и «Достояние народа»
Афера на 130 млн рублей: задержаны основатели кооперативов «Главсберстрой» и «Достояние народа»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.