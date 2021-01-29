Афера на 130 млн рублей: задержаны основатели кооперативов «Главсберстрой» и «Достояние народа»

Четверо подозреваемых заключены под стражу, двоих поместили под домашний арест. Еще двое объявлены в розыск.

Сотрудники Следственного управления и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тульской области задержали организаторов и участников преступного сообщества. Они подозреваются в мошенничестве.

По информации Myslo, речь идет о кооперативах «Главсберстрой» и «Достояние народа». О том, что они закрылись, мы писали несколько лет назад. Лидеров сообществ удалось задержать только сейчас.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила:

Ирина Волк – По версии следствия, четверо местных жителей создали два потребительских кооператива с целью хищения денежных средств граждан и привлекли к противоправной деятельности еще четырех жителей региона. Указанные объединения действовали на территории двенадцати субъектов Российской Федерации. Злоумышленниками проводилась агрессивная рекламная кампания, ориентированная на людей пенсионного возраста. Для извлечения прибыли от вложения собственных денежных средств населению предлагалось стать пайщиками. Им обещали высокую доходность вкладов, существенно превышающую действующие ставки кредитных организаций.

Тем, кто заинтересовался проектом, фигуранты заявляли: вклады застрахованы и в случае форс-мажорных случаев все деньги вернут.

После заключения договоров некоторое время преступники выплачивали клиентам проценты по вкладам. Однако позже все выплаты прекращались.

Возбуждены уголовные дела по ст. 159 и 210 УК РФ.

По предварительным данным, фигуранты похитили более чем у тысячи человек

свыше 130 миллионов рублей.

Четверо подозреваемых заключены под стражу, двое находятся под домашним арестом. Еще двое предполагаемых лидеров преступного сообщества объявлены в федеральный розыск.