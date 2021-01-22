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ВТБ в Тульской области выдал более 770 млн рублей по ипотеке с господдержкой

ВТБ в Тульской области выдал более 770 млн рублей по ипотеке с господдержкой

Клиенты ВТБ в Тульской области оформили 350 жилищных кредитов на сумму 774 млн рублей по программе «Ипотека с господдержкой – 2020».

Всего в рамках госпрограммы ВТБ выдал жителям России свыше 64 тысяч льготных займов на сумму более 200 млрд рублей. В общем объеме ипотечных выдач банка ее доля превышает 20%.

Наибольшая доля продаж в рамках льготной ипотеки формируется в Москве и области – 28% по числу сделок и 47% – по объему выдач. В Московском регионе клиенты оформили 18,2 тыс. кредитов по сниженной ставке на 95,5 млрд рублей. В Санкт-Петербурге и Ленобласти объем выдач составляет 24,9 млрд рублей, Республике Татарстан – 8,1 млрд, Новосибирской области – 6,7 млрд, Краснодарском крае – 6,5 млрд.

«Кредиты с господдержкой стали основным драйвером ипотечных продаж – к началу нового года российские банки выдали по ним более 1 трлн рублей. В ВТБ программа занимает свыше 20% от общего объема сделок, значительная часть кредитов на новостройки оформляется именно под 6,1%. Мы уверены, что льготная ипотека останется драйвером роста рынка в период ее действия в этом году. Как один из ведущих участников госпрограммы мы готовы в полном объеме удовлетворить спрос наших клиентов на получение кредитов по сниженной ставке для решения их жилищного вопроса. Это –  наша стратегическая задача», – комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ.

Размер первоначального взноса по программе «Ипотека с господдержкой» в ВТБ составляет от 15% от стоимости приобретаемого объекта. Оформить кредит по льготной ставке 6,1% годовых могут клиенты банка, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей – для остальных регионов страны. Максимальный срок кредита – до 30 лет.

Управляющий ВТБ в Тульской области, старший вице-президент Светлана Мужичкова отметила:

Светлана Мужичкова

Светлана Мужичкова

– У туляков «Ипотека с господдержкой – 2020», как и у остальных россиян, остается чрезвычайно востребованной. Важно, что эта программа не только помогает жителям региона решить жилищный вопрос, но и поддерживает строительный сектор, обеспечивая стабильный спрос на квартиры в новостройках, поэтому мы активно предлагаем своим клиентам воспользоваться ею.

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