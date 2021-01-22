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После смерти двух 19-летних студентов в доме на Красноармейском проспекте в Туле перекрыли газ

После смерти двух 19-летних студентов в доме на Красноармейском проспекте в Туле перекрыли газ

Это сделано в целях безопасности.

После сообщения о смерти двух тульских студентов, парня и девушки, Myslo запросил комментарий о случившемся в АО «Тулагоргаз».

– Заявка о предположительном отравлении угарным газом в одной из квартир дома №54 по Красноармейскому проспекту поступила в Центральную аварийно-диспетчерскую службу АО «Тулагоргаз» 22 января в 00.58.

Оперативно прибывшие на место происшествия специалисты аварийной службы провели осмотр квартиры. По итогам предварительного обследования установлено, что газовая колонка работала длительное время: натяжной потолок над ней оплавлен и деформирован. В вентканал подключен вытяжной зонт от газовой плиты. В прочистном кармане нет заглушки — отверстие заклеено обоями, газовая разводка зашита фальшстеной. Кроме того, пластиковые окна в квартире были закрыты [отметим, что всё это — нарушения правил эксплуатации газовых приборов. — Прим. авт.].

В целях безопасности газоснабжение по стояку на пять квартир было приостановлено.

В настоящее время по факту происшествия ведется проверка, — сообщила пресс-служба АО «Тулагоргаз».

Напомним, вчера, 21 января, в одной из квартир дома на Красноармейском проспекте были обнаружены тела 19-летних парня и девушки. Предварительная причина смерти молодых людей — отравление угарным газом.

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:10 0
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