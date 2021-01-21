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Минобороны требует взыскать с тульской фирмы 3,6 млрд рублей
фото: Наталья Селиверстова

Минобороны требует взыскать с тульской фирмы 3,6 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал три иска к ООО «Протон».

Министерства обороны России требует взыскать в общей сложности около 3,6 миллиарда рублей с тульского ООО "Производственно-монтажное предприятие "Протон", производителя медоборудования для рентгеновских исследований, пишут РИА Новости.
 
По данным из картотеки арбитражных дел, иски на суммы более 1,8 миллиарда, более 1,5 миллиарда и около 225 миллионов рублей поступили в суд 18 января. К производству они пока не приняты.
 
У ООО «Протон» было восемь госконтрактов с Минобороны на общую сумму более четырех миллиардов рублей. 
 
Дозвониться до гендиректора фирмы, Александра Болдина, нам не удалось, но один из сотрудников фирмы заявил,  что «в настоящий момент мы работаем, у нас все хорошо».
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