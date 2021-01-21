Депутат Тульской областной Думы в Ефремове устроил аварию с такси: пострадала женщина

ДТП с участием Юрия Кондрашова произошло 18 января в Ефремове. Его Volkswagen Amarok и машина такси, на которой из больницы ехала Дина Вепренцева с 10-летним сыном, столкнулись на перекрестке улицы Красноармейской и Тургенева. Удар пришелся на переднюю правую дверь автомобиля, где ехала женщина.

«Юрий Кондрашов двигался по прилегающей дороге, а наше такси - по главной. На большой скорости автомобиль депутата влетел в такси. С места аварии нас забрал отец моего ребенка. Мы быстро уехали. Но через некоторое время я поняла, что у меня болит нога. Я обратилась в больницу, где выяснилось, что у меня сильный ушиб и повреждение сустава. Передвигаться я могу только с костылями. Пока я была в больнице, туда приехал депутат, угрожал мне и хамил, утверждая, что ему ничего не будет, что он избежит ответственности, так как у него большие связи», – рассказывает Дина Вепренцева.

Юрий Кондрашов не отказывается от того, что стал виновником ДТП. Пояснил, что ехал по прилегающей улице и не уступил дорогу едущему по главной дороге автомобилю. Однако факт того, что он угрожал женщине, Кондрашов не подтверждает. Он публично приносит извинения пострадавшей и заявляет о готовности оказать помощь:

«18 января я стал участником дорожно-транспортного происшествия в Ефремове. Все было надлежащим образом оформлено в ГИБДД. Самое важное, что обошлось без тяжелых травм. Но любая авария – это стресс, эмоциональное потрясение. Приношу свои извинения Вепренцевой Дине Александровне, готов оказать необходимые помощь и поддержку».

Окончательные обстоятельства аварии установит Госавтоинспекция.