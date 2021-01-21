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Резкое потепление и осадки: в Тульской области ожидаются «температурные качели»

Резкое потепление и осадки: в Тульской области ожидаются «температурные качели»

Возможны сбои в работе всех видов транспорта, увеличение количества ДТП, обрыв линий электропередачи и связи, нарушения в работе объектов ЖКХ.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в области с 22 по 24 января в Тульской области ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Ожидаются «температурные качели» с резким потеплением – к 24 января потеплеет до +3. Возможен мокрый снег, ледяной дождь и порывистый ветер до 17 метров в секунду.

Не исключены сбои в работе всех видов транспорта, увеличение количества ДТП, обрыв линий электропередачи и связи, нарушения в работе объектов ЖКХ. Влияние циклона и связанное с ним потепление продлится предположительно до 27 января.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям основные правила личной безопасности: 

  • автомобили поставьте в гараж, при его отсутствии паркуйтесь вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций,
  • находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей,
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска,
  • гололед зачастую сопровождается обледенением. Особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если вы увидели оборванные провода – сообщите в местную администрацию.

Будьте осторожны и внимательны, при возникновении ЧС и происшествий звоните по телефонам 01 или 112.

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