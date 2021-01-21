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ДТП с депутатом Тульской областной Думы попало на видео

ДТП с депутатом Тульской областной Думы попало на видео

Пострадавшая в аварии пассажирка такси уверяет, что народный избранник превысил скорость. Однако кадры на видео это опровергают.

В сети появилось видео с кадрами ДТП в Ефремове, которое спровоцировал депутат Тульской областной Думы Юрий Кондрашов.

В ролике видно, что последствия для авто после ДТП минимальны — слегка погнулась пассажирская дверь.

Напомним, Volkswagen Amarok народного избранника и машина такси, на которой из больницы ехала Дина Вепренцева с 10-летним сыном, столкнулись на перекрестке улицы Красноармейской и Тургенева.

Удар пришелся на переднюю правую дверь автомобиля, где сидела женщина. В результате аварии у нее был диагностирован ушиб ноги и повреждение сустава. Женщина заявила в телефонном разговоре с корреспондентом Myslo, что депутат угрожал ей и заявлял, что «он избежит ответственности, так как у него связи». Об этом Дина Вепренцева написала и в соцсетях.

Юрий Кондрашов не отказывается от того, что стал виновником ДТП. Он рассказал, что ехал по прилегающей улице и не уступил дорогу едущему по главной дороге автомобилю. Однако факт того, что он угрожал женщине, Кондрашов не подтверждает. Тем не менее, он публично попросил извинений.

Обстоятельства аварии выясняет Госавтоинспекция.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:00 +3
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ЕфремовТульская область

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