В новомосковском детском саду прошли противопожарные учения: фото

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В новомосковском Центре образования № 1 прошли пожарно-тактические учения. По плану тренировки, из-за короткого замыкания загорелась мебель в музыкальном зале на первом этаже, огонь быстро начал распространяться.

Площадь условного возгорания составила 20 квадратных метров. До прибытия первых пожарных расчетов педагоги провели эвакуацию – здание покинули 58 детей и 18 взрослых.

Первое пожарное подразделение прибыло к месту условного пожара спустя несколько минут. Огнеборцы провели разведку на предмет наличия людей в задымленных помещениях и параллельно приступили к ликвидации возгорания.

По результатам учений чёткие и слаженные действия пожарных были оценены положительно. Также сотрудники МЧС провели с педагогами методическое занятие по применению первичных средств пожаротушения.