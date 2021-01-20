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В новомосковском детском саду прошли противопожарные учения: фото
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В новомосковском детском саду прошли противопожарные учения: фото

По легенде, причиной условного возгорания стало короткое замыкание.

В новомосковском Центре образования № 1 прошли пожарно-тактические учения. По плану тренировки, из-за короткого замыкания загорелась мебель в музыкальном зале на первом этаже, огонь быстро начал распространяться.

Площадь условного возгорания составила 20 квадратных метров. До прибытия первых пожарных расчетов педагоги провели эвакуацию – здание покинули 58 детей и 18 взрослых.

Первое пожарное подразделение прибыло к месту условного пожара спустя несколько минут. Огнеборцы провели разведку на предмет наличия людей в задымленных помещениях и параллельно приступили к ликвидации возгорания.

По результатам учений чёткие и слаженные действия пожарных были оценены положительно. Также сотрудники МЧС провели с педагогами методическое занятие по применению первичных средств пожаротушения.

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Учения в детском саду Новомосковска, Фото: 1
Учения в детском саду Новомосковска, Фото: 2
Учения в детском саду Новомосковска, Фото: 3
Учения в детском саду Новомосковска, Фото: 4
Учения в детском саду Новомосковска, Фото: 5
Учения в детском саду Новомосковска, Фото: 6
Учения в детском саду Новомосковска, Фото: 7
Учения в детском саду Новомосковска, Фото: 8
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