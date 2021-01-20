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В Пролетарском районе Тулы мужчина выпал с балкона 19 этажа

В Пролетарском районе Тулы мужчина выпал с балкона 19 этажа

Туляк погиб на месте происшествия.

Вечером 19 января примерно в 22.30 очевидцы сообщили, что в Пролетарском районе рядом с одним из домов по улице Строителей лежит мужчина. На месте происшествия работали полицейские и медики.

Было установлено, что человек погиб от травм, полученных при падении с большой высоты. Предполагается, что мужчина мог выпасть с общего балкона с высоты 19 этажа.

По нашей информации, из-за сильных повреждений оперативно установить приблизительный возраст погибшего не представилось возможным. Все подробности происшествия выясняются.

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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 07:55 0
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