В Пролетарском районе Тулы мужчина выпал с балкона 19 этажа

Вечером 19 января примерно в 22.30 очевидцы сообщили, что в Пролетарском районе рядом с одним из домов по улице Строителей лежит мужчина. На месте происшествия работали полицейские и медики.

Было установлено, что человек погиб от травм, полученных при падении с большой высоты. Предполагается, что мужчина мог выпасть с общего балкона с высоты 19 этажа.

По нашей информации, из-за сильных повреждений оперативно установить приблизительный возраст погибшего не представилось возможным. Все подробности происшествия выясняются.