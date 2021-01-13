В Тульской области уровень заболеваемости гриппом среди взрослых на треть выше эпидпорога

С 4 по 10 января в Тульской области зарегистрирован 5941 случай ОРВИ. Это на 25,8% ниже эпидпорога, и на 33% меньше, чем на предыдущей неделе.

В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость выше порога среди взрослых на 33%, в остальных группах порог не превышен. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.