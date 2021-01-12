Фото из архива Myslo.
Алексей Дюмин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
12 января отмечается День работника прокуратуры.
Уважаемые работники и ветераны прокуратуры! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
На протяжении всей своей истории отечественная прокуратура остается гарантом правопорядка в стране.
Вы ежедневно вносите большой вклад в борьбу с коррупцией и преступностью, отстаиваете интересы граждан.
От вашего труда зависит соблюдение прав и свобод жителей, вера людей в справедливость и верховенство Закона.
Благодарю вас за мужество, профессионализм и ответственное отношение к делу.
Желаю вам здоровья, выдержки, благополучия и успехов!
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Редакция Myslo присоединяется к поздравлениям!
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