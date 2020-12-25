Обзор Myslo: Где в Туле покататься на коньках

В этом сезоне в областной столице будут залиты 25 катков. Не упустите возможность отдохнуть на свежем воздухе, пока на улице стоит отличная зимняя погода!

Центральный парк

Тула, ул. Первомайская, 13-а.

В ЦПКиО работают каток на большом круге возле Зеленой планеты и хоккейная коробка возле базы проката.

Работают две базы проката: на большом круге и при входе в парк со стороны ул. Жаворонкова.

Режим работы проката: ежедневно с 10.00 до 21.00. Выдача спортинвентаря прекращается в 20.00.

Прокат коньков: для взрослых — коньки хоккейные (от 36 разм.) — 150 руб./час, коньки фигурные (от 36 разм.) — 150 руб./час, коньки детские (до 35 разм.) — 120 руб./час. При себе иметь паспорт или залог — 1500 руб.

Дополнительная услуга — помощник фигуриста: 80 руб./30 мин., 100 руб./час.

Комсомольский парк

Тула, ул. Октябрьская, 188-а.

В парке работают хоккейная коробка и пункт проката спортивного инвентаря.

Режим работы проката: ежедневно с 10.00 до 21.00. Выдача спортинвентаря прекращается в 20.00.

Прокат коньков: для взрослых — коньки хоккейные (от 36 разм.) — 150 руб./час, коньки фигурные (от 36 разм.) — 150 руб./час, коньки детские (до 35 разм.) — 120 руб./час.

При себе иметь паспорт или водительское удостоверение.

Пролетарский парк

Тула, ул. Кутузова, 131.

В парке работают хоккейная коробка и пункт проката спортивного инвентаря.

Режим работы проката: среда — воскресенье с 11.00 до 19.00. Выдача спортинвентаря прекращается в 18.00.

Прокат коньков: для взрослых — коньки хоккейные (от 36 разм.) — 150 руб./час, коньки фигурные (от 36 разм.) — 150 руб./час, коньки детские (до 35 разм.) — 120 руб./час. Санки и ледянки — 80 руб./час.

При себе иметь паспорт или водительское удостоверение.

Ледовый стадион «Заречье»

Тула, ул. М. Горького, 18.

Тел. 8 (4872) 34-42-08 .

Режим работы: по будням с 18.00 до 22.00, суббота — с 12.00 до 22.00, воскр. — с 11.00 до 22.00.

Билеты на каток: для взрослых — 180 руб., для детей — 100 руб. Время катания не ограничено. Прокат коньков — от 150 руб./час.

При себе необходим паспорт, водительские права или залог 1500 руб.

Новый Ледовый дворец

Тула, село Осиновая Гора, стр. 2-а.

+7 (4872) 33-68-06. Сеансы массового катания на коньках проходят регулярно по выходным дням. Забронировать билеты и узнать подробную информацию можно на сайте uss71.ru и по телефону

Стоимость билетов для взрослых 350 рублей, для детей от 7 до 14 лет – 250 рублей. Также выделены билеты льготной категории, стоимость которых составляет 280 рублей и 170 рублей соответственно.

Аренды коньков здесь нет, приходите со своими! Допустимое количество посетителей на один сеанс – 50 человек.

Губернский каток

Тула, площадь Ленина.

Обратите внимание, что каток еще не смонтирован. Его планируют открыть 28 декабря.

График работы — ежедневно с 10.00 до 21.30.

Входной билет и прокат коньков бесплатны. Билет можно будет бесплатно забронировать на сайте или получить при входе. Чтобы избежать очередей, 70% (105 билетов) будут доступны при онлайн-бронировании, остальные 45 — на входе. Забронировать билет можно не ранее чем за 2 часа до начала каждого сеанса, получить билет на месте — за 1 час. На 1 сеанс выдается не более 3 билетов на одного человека.

Залог — документ, подтверждающий личность, кроме паспорта, или 1500 руб. за прокат коньков, 1000 руб. — помощник фигуриста, 1500 руб. — прокат защитного шлема (детям до 12 лет).

Подробнее про работу Губернского катка читайте здесь

катки и хоккейные коробки в районах Зареченский округ:

каток: пос. Ленинский, ул. Ленина, 9;

хоккейная коробка: пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9;

хоккейная коробка: с. Хрущево, ул. Прудная;

хоккейная коробка: пос. Рождественский, ул. Лесная;

каток: пос. Обидимо, Комсомольская площадь, 2-а.

Пролетарский округ:

хоккейная коробка: ул. Металлургов, 22;

хоккейная коробка: ул. Бондаренко, 23.

Центральный округ:

хоккейная коробка на Казанской набережной;

хоккейная коробка в п. Победа;

хоккейная коробка по ул. Кауля, между д. 7, к. 3 и д. 11-а по ул. Новомосковской;

хоккейная коробка стадиона в пос. Петелино.

Привокзальный округ:

хоккейная коробка: пос. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, 15;

хоккейная коробка: с. Федоровка, ул. Шоссейная, 9−11;

хоккейная коробка: пос. Рассвет, 35;

хоккейная коробка: п. Алешня, ул. Молодежная, 1.

Советский округ:

хоккейная коробка: ул. Гоголевская, 94 (МКД).

На данный момент заливают еще хоккейные коробки и катки по адресам:

Калужское шоссе, 5−7,

ул. Седова, 27,

п. Косая Гора, ул. Пушкина, 3,

ул. Кутузова, 131,

Пролетарская набережная.

Инструктор по льду Антон Проников дает советы новичкам — как начать кататься на коньках и на что нужно обратить внимание в первую очередь.

– Важно выбрать такую одежду, чтобы она не сковывала движений. На улице нужен более утепленный формат – зимняя куртка, теплые штаны. Как правило, при катании на улице берут коньки на размер-два больше. Они надеваются на шерстяной носок, чтобы нога не замерзала.

Для начинающих приветствуются налокотники и наколенники. Падений не избежать, особенно на начальных этапах.

Перед выходом на лед обязательно делаем разминку. В любом виде спорта при ее отсутствии можно получить травму, даже просто упав. Очень важно размять голеностоп.

Проверьте, хорошо ли вы зашнуровали конек. Лучше его немного перетянуть, это менее травмоопасно.

После разминки выходим на лед. Первое, что делаем, – стоим на месте и привыкаем к новому покрытию. Когда освоились, начинаем аккуратно двигаться – спину держим ровно, ноги должны быть немного согнуты, корпус слегка наклоняем вперед. Руки не должны болтаться без дела, их лучше отвести в сторону.

Что касается фотографий и селфи на льду, лучше попросите другого человека вас сфотографировать. К тому же это прекрасный повод для знакомства.