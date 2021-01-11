За новогодние праздники тульские водители более 14 тысяч раз нарушили ПДД

Фото из архива MySlo

В региональной Госавтоинспекции подвели итоги работы за первые десять дней 2021 года.

За это время было пресечено 14359 нарушений ПДД. Среди них:

12179 – с помощью комплексов автоматической фотовидеофиксации (превышение скорости и выезд на встречную полосу),

95 водителей нарушили требования к перевозке детей,

65 – не уступили дорогу пешеходам и другим участникам движения,

14 человек сели за руль, будучи лишёнными права управления,

90 водителей слишком сильно затонировали свои автомобили,

89 человек попались пьяными за рулём. 37 из них отказались от медосвидетельствования, а двое оказались рецидивистами – им грозит уголовное наказание.

1823 административных материала составлены за иные нарушения ПДД, 237 машин отправлены на спецстоянку.

Полицейские в очередной раз напоминают: за пьяное вождение нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 2 лет. При рецидиве сумма взыскания составит от 200 до 300 тысяч рублей. Также предусмотрено уголовное наказание – до двух лет лишения свободы.

Если в темное время суток вы заметили на трассе пешехода или вам достоверно известно о факте пьяной езды – проявите свою гражданскую позицию, не оставайтесь равнодушными и безучастными. Сообщите об этом в дежурную часть ДПС ГИБДД. Полицейские немедленно отреагируют и примут необходимые меры: