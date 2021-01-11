За новогодние праздники тульские водители более 14 тысяч раз нарушили ПДД
В региональной Госавтоинспекции подвели итоги работы за первые десять дней 2021 года.
За это время было пресечено 14359 нарушений ПДД. Среди них:
- 12179 – с помощью комплексов автоматической фотовидеофиксации (превышение скорости и выезд на встречную полосу),
- 95 водителей нарушили требования к перевозке детей,
- 65 – не уступили дорогу пешеходам и другим участникам движения,
- 14 человек сели за руль, будучи лишёнными права управления,
- 90 водителей слишком сильно затонировали свои автомобили,
- 89 человек попались пьяными за рулём. 37 из них отказались от медосвидетельствования, а двое оказались рецидивистами – им грозит уголовное наказание.
1823 административных материала составлены за иные нарушения ПДД, 237 машин отправлены на спецстоянку.
Полицейские в очередной раз напоминают: за пьяное вождение нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 2 лет. При рецидиве сумма взыскания составит от 200 до 300 тысяч рублей. Также предусмотрено уголовное наказание – до двух лет лишения свободы.
Если в темное время суток вы заметили на трассе пешехода или вам достоверно известно о факте пьяной езды – проявите свою гражданскую позицию, не оставайтесь равнодушными и безучастными. Сообщите об этом в дежурную часть ДПС ГИБДД. Полицейские немедленно отреагируют и примут необходимые меры:
- Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-95-07, 32-95-54,
- Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
- Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
- Номер для связи через WhatsApp или Viber: +7(999)374-36-13.