новости
новости
Регистрация
За новогодние праздники тульские водители более 14 тысяч раз нарушили ПДД
Фото из архива MySlo

За новогодние праздники тульские водители более 14 тысяч раз нарушили ПДД

В региональной Госавтоинспекции подвели итоги работы за первые десять дней 2021 года.

За это время было пресечено 14359 нарушений ПДД. Среди них:

  • 12179 – с помощью комплексов автоматической фотовидеофиксации (превышение скорости и выезд на встречную полосу),
  • 95 водителей нарушили требования к перевозке детей,
  • 65 – не уступили дорогу пешеходам и другим участникам движения,
  • 14 человек сели за руль, будучи лишёнными права управления,
  • 90 водителей слишком сильно затонировали свои автомобили,
  • 89 человек попались пьяными за рулём. 37 из них отказались от медосвидетельствования, а двое оказались рецидивистами – им грозит уголовное наказание.

1823 административных материала составлены за иные нарушения ПДД, 237 машин отправлены на спецстоянку.

Полицейские в очередной раз напоминают: за пьяное вождение нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 2 лет.  При рецидиве сумма взыскания составит от 200 до 300 тысяч рублей. Также предусмотрено уголовное наказание – до двух лет лишения свободы. 

Если в темное время суток вы заметили на трассе пешехода или вам достоверно известно о факте пьяной езды – проявите свою гражданскую позицию, не оставайтесь равнодушными и безучастными. Сообщите об этом в дежурную часть ДПС ГИБДД. Полицейские немедленно отреагируют и примут необходимые меры:

  1. Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-95-07, 32-95-54,
  2. Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
  3. Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
  4. Номер для связи через WhatsApp или Viber: +7(999)374-36-13.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 20:50 +1
Другие статьи по темам
Событие
нарушение ПДДУГИБДД УМВД России по Тульской областитульская Госавтоинспекция
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Пролетарском районе часть домов осталась без холодной воды
В Пролетарском районе часть домов осталась без холодной воды
Врач расскажет тулякам, как войти в рабочий ритм после праздников
Врач расскажет тулякам, как войти в рабочий ритм после праздников
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.