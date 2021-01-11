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Роспотребнадзор: на тульских предприятиях за неделю выявлено 10 очагов коронавируса

Роспотребнадзор: на тульских предприятиях за неделю выявлено 10 очагов коронавируса

Об этом говорили на еженедельном оперативном совещании у губернатора Алексея Дюмина.

Об оперативной обстановке по заболеваемости в регионе доложил главный санитарный врач Тульской области Александр Ломовцев.

На прошлой неделе зарегистрирован 5941 случай ОРВИ, из них 3131 случай ОРВИ в Туле. Общая заболеваемость ниже эпидпорога на 26% и на 23% ниже показателя позапрошлой недели.

53% заболевших — жители Тулы. Большая заболеваемость в Ясногорском, Новомосковском и Щекинском районах.

По словам Ломовцева, снижается заболеваемость внебольничной пневмонией. Такая тенденция сохраняется в Тульской области уже три недели. В ноябре-декабре все заболевшие пневмонией были обследованы, в 38% случаях это был ковид.

Заболеваемость COVID-19 в регионе за неделю — 1417 случаев (на уровне прошлой недели), коэффициент распространения — 1.

На промышленных предприятиях за неделю было выявлено 10 очагов коронавирусной инфекции (это на 29% ниже, чем показатель прошлой недели). При этом, по словам Ломовцева, массовых очагов заболевания на промпредприятиях региона не выявлено.

На сегодня в регионе 663 тысячи обследований проведено. На изоляции находятся 3343 человека.

 

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Королева
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