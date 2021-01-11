Губернатор поручил контролировать туляков, вернувшихся с новогодних каникул из других регионов

Об этом говорили на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.

Как рассказал главный санитарный врач Тульской области Александр Ломовцев, за прошедшую праздничную неделю с отдыха вернулся человек с подтвержденным коронавирусом: он прилетел из Сочи. Всего с 1 августа таких было 36.

Продолжается контроль за туляками, которые возвращаются в регион из-за границы. С 1 августа по настоящий момент в регион прибыли 18 462 человека, 17 566 из них представили результаты лабораторных исследований. По 286 фактам возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении тех, кто по приезде не представил справку. И еще 610 материалов были собраны и находятся в производстве. Либо люди представят результаты, либо их ждет административное наказание.

Ломовцев напомнил, что всего зафиксировано 98 случаев завоза коронавирусной инфекции из-за границы, и все они из Турции.

Губернатор дал распоряжение обратить внимание на людей, которые возвращаются с каникул из других регионов. Особенно на тех, кто не сдал анализы по приезде.

– Надо добиваться не административного наказания, а выяснения медицинского результата, — сказал Алексей Дюмин. – Пандемия никуда не отступила, ограничения остаются. Расслабляться некогда! Давайте проведем внутреннюю мобилизацию.