На улице Ложевой в Туле снесут заправку: здесь будет новая развязка

Земельный участок будет изъят, а дорога реконструирована.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев подписал постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка на ул. Ложевой, на котором располагается автозаправка.

Речь идет о земельном участке у съезда с Восточного обвода, принадлежащего ООО «Газонефтепродукт сеть». Его возвращение в муниципальную собственность необходимо для организации транспортной развязки.

Напомним, ранее Myslo сообщал , что работы по созданию транспортной развязки планируется проводить в два этапа: сначала реконструируют улично-дорожную сеть на ул. Ложевой, а затем — пересечение ул. Ложевой с ул. Металлургов и Восточным обводом. На участке будет восемь полос движения, а развязка станет Т-образным перекрестком со светофором.

(Схема кликабельна)

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