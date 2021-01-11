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На улице Ложевой в Туле снесут заправку: здесь будет новая развязка

На улице Ложевой в Туле снесут заправку: здесь будет новая развязка

Земельный участок будет изъят, а дорога реконструирована.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев подписал постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка на ул. Ложевой, на котором располагается автозаправка.

Речь идет о земельном участке у съезда с Восточного обвода, принадлежащего ООО «Газонефтепродукт сеть». Его возвращение в муниципальную собственность необходимо для организации транспортной развязки.

О сносе киосков и автомойки на данный момент информации нет.
 
Напомним, ранее Myslo сообщал, что работы по созданию транспортной развязки планируется проводить в два этапа: сначала реконструируют улично-дорожную сеть на ул. Ложевой, а затем — пересечение ул. Ложевой с ул. Металлургов и Восточным обводом.
 
На участке будет восемь полос движения, а развязка станет Т-образным перекрестком со светофором.
 
(Схема кликабельна)
 
А что вы думаете по поводу таких масштабных изменений? Предлагаем обсудить это в комментариях к новости.
 
Юлия Александрова
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 14:58 +3
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