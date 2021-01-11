На улице Ложевой в Туле снесут заправку: здесь будет новая развязка
Земельный участок будет изъят, а дорога реконструирована.
Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев подписал постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка на ул. Ложевой, на котором располагается автозаправка.
Речь идет о земельном участке у съезда с Восточного обвода, принадлежащего ООО «Газонефтепродукт сеть». Его возвращение в муниципальную собственность необходимо для организации транспортной развязки.
О сносе киосков и автомойки на данный момент информации нет.
Напомним, ранее Myslo сообщал, что работы по созданию транспортной развязки планируется проводить в два этапа: сначала реконструируют улично-дорожную сеть на ул. Ложевой, а затем — пересечение ул. Ложевой с ул. Металлургов и Восточным обводом.
На участке будет восемь полос движения, а развязка станет Т-образным перекрестком со светофором.
(Схема кликабельна)
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