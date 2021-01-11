За новогодние каникулы в Туле произошли 22 коммунальные аварии

В общей сложности в работах по уборке улиц было задействовано 139 человек и 116 единиц техники

На еженедельном оперативном совещании у губернатора глава городской администрации Дмитрий Миляев сообщил о нештатных ситуациях за новогодние каникулы.

В Туле было зафиксировано 22 технологических перерыва подачи ресурсов: 4 по электроснабжению, 10 по водоснабжению и 8 по теплоснабжению. Все аварии были ликвидированы в нормативные сроки.

В общей сложности в работах по уборке улиц в обозначенный выше период было задействовано 139 человек и 116 единиц техники. При этом, по словам Дмитрия Миляева, все работы проводились заранее, с учетом поступающих метеопредупреждений. Улично-дорожную сеть удалось поддерживать в надлежащем порядке – об этом свидетельствует снижение аварийности на городских дорогах в праздники.