Если у вас фраза «спортивная рыбалка» вызывает сомнения в уместности соседства этих слов друг с другом, а в памяти всплывают анекдоты про мужиков, отправившихся типа на рыбалку, то попробуйте взять в руки бур, снасти для рыбалки и побегать по льду на протяжении нескольких часов, побурить лунки и половить рыбу еще.

Да, этот спорт не предполагает ежедневных тренировок, но это и не та рыбалка, когда ты закинул удочку и ждешь: то ли клюнет, то ли нет. Тут нужен результат. Вот и приходится ходить по водоему в поисках рыбного места.

– Тут рыба есть и много в каждой лунке, но она сонная, не активная сейчас, потому что с одной стороны она сытая – еды ей вполне хватает, а с другой – подо льдом мало кислорода, из-за чего рыба мало подвижная, – объясняет заместитель руководите­ля Федерации рыболов­ного спорта Тульской области Игорь Киселев. – Поэтому командам надо часто менять место ловли и бурить новые лунки.

Чемпионат Туль­ской области по рыбо­ловному спорту в дис­циплине ловля на бле­сну со льда проходил на реке Сежа в деревне Красный Яр. В нем приняли участие пять команд из Тульской области, Рязани, Московской области.

Участники в девять утра вышли на лед и до 14 часов упорно старались собрать самый большой улов. Параллельно с ними на льду сидят сотни других рыбаков, которые не участвуют в соревнованиях, а просто ради удовольствия приехали на водоем. Безопасность на соревнованиях превыше всего, поэтому в ожидании финиша в разговоре с Игорем Киселевым речь зашла о том, как в целом рыбаки соблюдают эти правила и что их толкает на лед, даже когда он очень тонкий.

– Мы с друзьями как-то приехали на один пруд, попробовали на лыжах пройти, поняли, что он тонкий еще и назад пошли. Останавливается машина, выходит мужик, бур на плечо и пошел. Идет, а я знаю, что под ним уже 4 метра глубина. Метров 400 прошел, остановился, снимает бур с плеча, а он плюх и ушел под воду. Мужик на корячки тут же и обратно 400 метров полз.

Многие проваливаются, но все равно выходят на лед, потому что когда он лед, то рыба лучше всего ловится.

Я внештатный инспектор ГИМС, часто патрулируем водные объекты в регионе. И вот буквально две недели назад поехали с патрулем в Дубенский район на реку. Встречаем там деда с санками и веревкой, разговорились с ним, и он рассказывает: «Тут часто рыбаки проваливаются под лед, а я их за бутылку вытаскиваю. Сегодня просто никого нет, вот я и иду с пустыми руками».

А вообще тут ничего веселого нет, если лед тонкий и человек один или не один, но ни у кого нет веревки, то шансов выбраться крайне мало – одежда на том, кто провалился в воду намокает, становится тяжелее, нагрузка на край льда сильно увеличивается... Если кто-то есть рядом и подойдет близко к полынье, то тоже скорее всего окажется в воде. В общем, тут надо быть предельно аккуратным. И помнить, что у человека в воде есть 10-15 минут на то, чтобы выбраться из воды, а потом уже мышцы начинает сводить. Опасно это.

Первой на чемпионате финишировала тульская команда «Карабин», в ее составе были Дарья и Кирилл Тиуновы и Александр Гаврилов.

Дарья много лет увлекается рыбалкой, на данный момент имеет вторую категорию по спортивной ловле, в то время как у мужа только первая:

– Рыбалка мне нравилась еще с детства, несколько лет назад стала участвовать в соревнованиях. Тогда и познакомилась со своим будущим мужем. Теперь вместе выступаем в одной команде. Азартно, весело. Свободное время на рыбалке проводим. Первый лед мы в декабре открывали, с мужем на двоих в Подмосковье наловили 10 кг отборного окуня. А так, если говорить о рекордах личных, то это щука в 7 кг.

Александр Гаврилов себя называет любителем, спортивной категории нет. Но отсутствие категории не отменяет опыт.

– Я тут так, чтобы помочь друзьям выиграть. Мне это просто в удовольствие. Это прудовая рыбалка, тут можно наловить 500 гр и стать чемпионом, а вот на Можайском водохранилище можно выловить 8-10 кг и этого далеко не факт, что это даст хоть какое-то призовое место, – поясняет Александр.

Команда «Славяне» – сборная: Михаил Николаев и Вячеслав Исаков приехали из Михайлова Рязанской области и Николай Жиряков – из Тулы.

– Мы уже много – 7-8 лет ездим к вам на соревнования, – рассказывает Михаил Николаев. – Сейчас профессионально, а как любители, так это вообще очень давно. Рыбалка для нас – это спортивный азарт. Мой личный рекорд – два карпа 20 кг (один 12, второй 8), выловил их однажды в Рязанской области. Секрет победы как на соревнованиях, так и просто обычной рыбалки складывается из техники, своих маленьких хитростей и, конечно, же удачи, без нее никак.

Дебютанты зимней рыбалки – команда из Ногинского района Московской области «Fish burst ice». В ее составе Александр Зимин, Михаил Прусаков и Михаил Никольский. Для них привычнее летняя рыбалка, но в этот раз решили попробовать свои силы в подледной.

– Ловля на блесну – это самый спортивный вид рыбной ловли. Здесь нужно и здоровье, и силы. Нужно пройти по несколько километров в одну сторону, потом столько же обратно, да еще набуриться, да еще поймать, – рассказывает Александр Зимин.

Спорт или нет, но тренировки нужны в любом случае. Поэтому за пару дней до соревнований нужно приехать на водоем, походить, определить, где стоит рыба, на что она клюет, какие формы приманок...

– От этого результат. У каждого из нас троих более чем десяток рыбок у каждого. Кстати, рыбу мы чаще всего вообще никогда не берем с собой домой. Как-то так пошло, что оставляем ее. Нет, конечно, если поедем куда-то и наловим форели или судака, например, то такой улов привезем домой. А эту – нет, эту не берем. Судака как-то поймал на 6,5 кг на Рыбинском водохранилище, но самый лучший улов – это когда ты стоишь на пьедестале и тебя награждают, – добавляет Александр Зимин.

По итогу соревнований места распределились следующим образом:

Победа досталась команде «Славяне», их общий улов составил 1,026 кг. В их же команде двое заняли призовые места в личном зачете: Михаил Николаев первое, а Вячеслав Исаков – третье.