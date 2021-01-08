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В России изменился порядок приема первоклассников в школу

В России изменился порядок приема первоклассников в школу

С начала 2021 года начали действовать новые правила приёма детей в первый класс.

Теперь по всей стране этот процесс будет начинаться централизовано с 1 апреля. С этой даты школы будут принимать заявления от родителей. Подать их можно будет не позднее 30 июня, говорится в приказе Минпросвещения России.

Изменились сроки принятия решения администрацией учебного заведения. Если ранее о зачислении ребёнка в первый класс становилось известно в течение недели после подачи документов, то теперь директор будет в течение трех дней после завершения приема документов, то есть после 30 июня, издавать распорядительный акт о приёме.

Если родители хотят определить своего ребёнка в школу, которая находится не рядом с домом, то есть он живёт не по месту жительства, то подать  заявление можно будет только с 6 июля. Приём будет вестись до заполнения всех мест, вплоть до 5 сентября.

В приеме государственная школа может отказать только если свободные места закончились. В этом случае местные органы управления образованием должны помочь родителям устроить ребенка в другую школу.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 21:08 −1
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Место
Тульская область

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