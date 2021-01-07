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Жесткое ДТП на трассе М-4: автовышка влетела в стоящий грузовик
Фото ГИБДД.

Жесткое ДТП на трассе М-4: автовышка влетела в стоящий грузовик

Авария случилась вчера, 6 января 2021 года, в 16.15 на 260-м километре автодороги М-4 «Дон».

Известно, что автовышка на базе автомобиля Toyota Dyna под управлением 41-летнего мужчины следовала в направлении Воронежа. Внезапно она въехала в стоящий на островке безопасности из-за технической неисправности грузовик Volvo с полуприцепом.
 
 
От удара автовышка улетела в кювет.
 
В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Toyota Dyna и его пассажир — мужчина 1987 года рождения.
 
 
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:30 +2
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