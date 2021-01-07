Фото ГИБДД.
Жесткое ДТП на трассе М-4: автовышка влетела в стоящий грузовик
Авария случилась вчера, 6 января 2021 года, в 16.15 на 260-м километре автодороги М-4 «Дон».
Известно, что автовышка на базе автомобиля Toyota Dyna под управлением 41-летнего мужчины следовала в направлении Воронежа. Внезапно она въехала в стоящий на островке безопасности из-за технической неисправности грузовик Volvo с полуприцепом.
От удара автовышка улетела в кювет.
В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Toyota Dyna и его пассажир — мужчина 1987 года рождения.
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