Жесткое ДТП на трассе М-4: автовышка влетела в стоящий грузовик

Фото ГИБДД.

Авария случилась вчера, 6 января 2021 года, в 16.15 на 260-м километре автодороги М-4 «Дон».

Известно, что автовышка на базе автомобиля Toyota Dyna под управлением 41-летнего мужчины следовала в направлении Воронежа. Внезапно она въехала в стоящий на островке безопасности из-за технической неисправности грузовик Volvo с полуприцепом.

От удара автовышка улетела в кювет.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Toyota Dyna и его пассажир — мужчина 1987 года рождения.