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В Туле на уборку снега вывели 57 единиц техники
Фото из архива Myslo.

В Туле на уборку снега вывели 57 единиц техники

Работы ведутся силами АО «Спецавтохозяйство» и МКУ «Сервисный центр города Тулы».

Сегодня, 5 января, в городе продолжаются работы по вывозу снега вдоль магистральных дорог и на территории парковочного пространства.

В ночь бригады АО «Спецавтохозяйство» вывозили снег с ул. Октябрьской (от М. Горького до ул. Пузакова –  2 стороны); Зареченского моста (сторона трамвайных путей), Казанской набережной, ул. Металлистов, ул. Советской (от Красноармейского проспекта до Зареченского моста – 2 стороны), пр. Ленина (от Пушкинской до Первомайской).

Днем продолжается вывоз снега с проезжей части ул. Октябрьской, аналогичные работы ведутся на пр. Ленина. Порядок на Казанской набережной днем наводили в ручном режиме. Продолжаются работы в сельских поселениях Ленинского района.

На ул. Максима Горького продолжают убирать снег с проезжей части и парковочного пространства сотрудники МКУ «Сервисный центр города Тулы». Улично-дорожная сеть Тулы  в настоящее время приведена в нормативное состояние.

Кроме того, в территориальных округах ежедневно выполняются работы по сбору мусора, веток, шин, опиловке деревьев, удалению поросли, уборке детских площадок, территорий вокруг контейнерных площадок, обработка территорий противогололедными материалами, ликвидация стихийных свалок, удаление незаконной рекламы и др.

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