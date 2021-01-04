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Туляки возмущены огромной очередью в регистратуру городской поликлиники
Фото: vk.com/tulazest

Туляки возмущены огромной очередью в регистратуру городской поликлиники

В областном минздраве сообщили, что толпа собралась из-за того, что многие пациенты пришли за полтора часа до начала приёма.

В социальных сетях туляки обсуждают фотографию, сделанную в коридоре поликлиники больницы № 2 на ул. Демьянова – помещение буквально забито людьми, социальная дистанция не соблюдаются.

Мы обратились за комментарием в министерство здравоохранения Тульской области. Вот что нам ответили:

«В праздничные дни дежурные врачи поликлиник ведут прием с 9.00 до 15.00. Первые пациенты поликлиники областной клинической больницы № 2 на улице Демьянова пришли в 7.30. Чтобы люди не ожидали начала приема на улице, охрана впустила их в помещение.

Фото, опубликованное в посте, сделано около 8.45. Менее чем за полчаса пациенты были распределены по кабинетам врачей. Прием ведется до последнего пациента.

Уточнить режим работы своей поликлиники или вызвать врача на дом можно по единому контактному номеру, он указан на сайте медучреждения и на портале регионального минздрава».

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