В Щекино водитель сбил двух пешеходов и скрылся

Фото: УГИБДД УМВД России по ТО

Днем 31 декабря на ул. Советской в Щекино Тульской произошло ДТП. Автомобиль сбил 19-летнюю девушку и 48-летнюю женщину, после чего скрылся. В момент наезда пешеходы переходили дорогу по нерегулируемому переходу. Потерпевшие получили телесные повреждения.

«В ходе оперативных действий сотрудников Госавтоинспекции водитель был установлен. Им оказался молодой человек 1995 года рождения, управлявший на момент происшествия автомобилем Opel Meriva. В 2020 году водитель неоднократно привлекался к административной ответственности по ст. 12.9 КоАП РФ за превышение скоростного режима», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.