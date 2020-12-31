Гендиректор тульского «Арсенала»: «Ищем инвесторов для строительства нового стадиона»

«Но процесс этот совсем не быстрый, тем более в условиях пандемии».

Генеральный директор ПФК «Арсенал» Дмитрий Балашов ответил на вопросы болельщиков. Туляков волнует, планирует ли клуб модернизировать Центральный стадион или построить новую арену.

- На встрече с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым наш руководитель Гурам Аджоев озвучил, что в данный момент завершается разработка программы развития клуба на ближайшие два года. В нее вошли вопросы развития детского футбола в регионе на базе нашей академии, строительства новых тренировочных полей, поиски дополнительных инвестиций для поддержания стабильной работы клуба. Мы понимаем, что наш стадион, построенный более 60 лет назад, не самый комфортный для болельщиков. Мы каждый год стараемся делать какие-то изменения для повышения комфорта, модернизируем стадион. В этом году установили современное табло, в 2019-м благодаря выходу в квалификацию Лиги Европы провели большие работы по благоустройству.

Как и всем болельщикам, нам хочется, чтобы у клуба появился свой современный стадион. Но это очень дорогое удовольствие. Данный вопрос поднимался на встрече с губернатором, мы активно ищем инвесторов, но процесс этот совсем не быстрый, тем более в условиях пандемии.