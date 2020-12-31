Советы врача: как снять похмельный синдром

Почему одни люди пьют больше, а другие меньше, а третьи и вовсе не переносят даже запаха алкоголя?

Рассказывает врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Викторовна Евдокимова.

Можно ли предупредить похмелье

Нет. Однако риск алкогольного отравления предупредить можно. Для этого вам нужно позаботиться о том, чтобы употребление алкоголя не происходило на пустой желудок. Считается, что еда, богатая цинком и витаминами группы B, снижает риск отравиться алкоголем. Кроме того, риск алкогольного отравления возрастает, если вы пьете много и когда вы пьете быстро.

Риски для здоровья

Риски употребления алкоголя для человека с низким метаболизмом алкоголя очень высоки. Метаболизм алкоголя происходит в основном в печени, расщеплении молекул алкоголя также участвуют мозг, желудок и поджелудочная железа. Именно эти органы чаще всего и страдают от последствий алкоголя и приводят к алкоголизму, циррозу печени, панкреатиту. Употребление алкоголя увеличивает риск развития рака ротовой полости, пищевода, глотки, гортани, печени и груди. Чаще всего этому способствует канцероген ацетальдегид.

Вероятность заболеть наиболее высока у тех людей, кто генетически расположен к канцерогенному эффекту алкоголя. Для этой группы людей велика вероятность развития рака ротовой полости и горла, хотя потреблением ими алкогольных напитков может носить умеренный характер. Конечно, алкоголь ни в каких дозах нельзя принимать беременным и кормящим женщинам.

Как снять похмельный синдром

Чаще всего после веселого застолья человека с низким метаболизмом ждет настоящее страдание. Озноб, светобоязнь, тошнота, диарея, повышенная потливость, рвота, тупая головная боль, слабость — частные спутники похмелья. Если похмелье сопровождается рвотой, диареей или чрезмерным потоотделением, необходимо заставить себя пить как можно больше жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание. Алкоголь снижает в крови уровень сахара. Поэтом если наутро у вас сильно болит голова, подбросьте своему мозгу углеводов в виде сладостей или лучше выпейте фруктового сока или сладкого чая.