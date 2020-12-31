«Арсенал» установил того, кто обматерил фанатов от имени гендиректора Балашова

Генеральный директор ПФК «Арсенал» Дмитрий Балашов в интервью клубной пресс-службе рассказал, что тот, кто писал от его имени оскорбления в адрес болельщиков, установлен. Напомним, скандал случился в конце декабря.

- Наша служба безопасности провела проверку, и здесь стоит поблагодарить за активную помощь администраторов сайта болельщиков «Арсенала». Совместными усилиями нам удалось установить личность человека, причастного к этому инциденту во время моего общения с болельщиками. Он понес ответственность за произошедшее. Для себя я сделал вывод, что лучше общаться через официальные ресурсы, необходимо надежнее хранить свои личные данные. Думаю, в новом году мы найдем способ общения с болельщиками на одной из наших информационных площадок.