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«Арсенал» установил того, кто обматерил фанатов от имени гендиректора Балашова

«Арсенал» установил того, кто обматерил фанатов от имени гендиректора Балашова

Ранее тульский клуб заявил, что аккаунт руководителя был взломан.

Генеральный директор ПФК «Арсенал» Дмитрий Балашов в интервью клубной пресс-службе рассказал, что тот, кто писал от его имени оскорбления в адрес болельщиков, установлен. Напомним, скандал случился в конце декабря.

- Наша служба безопасности провела проверку, и здесь стоит поблагодарить за активную помощь администраторов сайта болельщиков «Арсенала». Совместными усилиями нам удалось установить личность человека, причастного к этому инциденту во время моего общения с болельщиками. Он понес ответственность за произошедшее. Для себя я сделал вывод, что лучше общаться через официальные ресурсы, необходимо надежнее хранить свои личные данные. Думаю, в новом году мы найдем способ общения с болельщиками на одной из наших информационных площадок.

Сюжет: Арсенал
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